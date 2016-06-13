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    ФА Уэльса: «Есть мощная безумная группа бандитов из России. Не стоит ехать в Ланс без билета на матч»

    Офицер службы безопасности Футбольной ассоциации Уэльса Уэйн Нэш предостерег болельщиков валлийцев перед поездкой на матч против Cловакии, который состоится в Лансе.

    «Во Францию приехала группа мощных безумных бандитов из России, чье криминальное поведение переходит все границы. Думаю, разведка была там, и они в курсе, что эта группа прибыла во Францию.

    Мы знаем, что некоторых русских задержала французская полиция, но я не думаю, что у нас есть полная картина ситуации.

    Если у вас нет билета на матч, то не стоит ехать в Ланс», – сказал Нэш.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.06.2016 20:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 13 июня 2016, 22:30

      Эх оторвался бы я тоже там. Навалял бы британцам

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 июня 2016, 22:03

      Англосакские сцыкуны

      2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 13 июня 2016, 22:03

      судя по этой википедии, действительно спецназ похоже под видом фанов отправили))) по данным википедии в стычках Россиян и Англичан соотношение сил было 14 на 850.

      14 Россиян и 850 Англичан. В итоге: 2 Россиянина получило ранения, у Англичан 15 человек получили ранения в стычке на стаде и 850 за пределами стада :))) Арестовано: 12 Россиян, 1200 Англичан. - Полюбому спецназ отправили со стелс технологией :)
      Скрин с Википедии:

      https://pp.vk.me/c636920/v636920864/1282a/O2j9UkAnWug.jpg

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 13 июня 2016, 21:48

      Почему то на наших акцентируют слишком, политиканы.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 июня 2016, 21:42

      хорьки британские в штаны наложили)

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 июня 2016, 21:32

      Почему то меня не удивляет это ... что можно еще ждать от Европы это же светское общество : подтираться российским флагом ничего криминального нет, а получить за это в табло это бандитизм. Немедленно арестовать за осквернение флага и оскорбление гослиц, посла Англии на ковер в МИД ну и т.д.

      4
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      Рейтинг: +544

      avera 13 июня 2016, 21:30

      Дебил!
      А сажают бритов.

      3
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      Рейтинг: +14

      беха5151 13 июня 2016, 21:22

      ))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 13 июня 2016, 21:21

      видать жопа полная к подготовке к ЧР2018, раз слить его решили таким образом. А что, очень будет удобная причина, ведь виновата третья сторона - фанаты.

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июня 2016, 21:20

      О Боже! Это же русская мафия!

      2
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