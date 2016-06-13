Селюк: «У Ротенберга еще год контракта с «Динамо», все зависит от клуба»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Динамо» Бориса Ротенберга, заявил, что в данный момент будущее футболиста остается неопределенным. По его словам, в этом вопросе все будет зависеть от руководства бело-голубых. Напомним, минувший сезон Ротенберг провел на правах аренды в «Ростове», завоевав вместе с командой с берегов Дона серебряные медали чемпионата России.

«Борис сейчас восстанавливается после операции. Пока мы не можем сказать ничего о его будущем. Оно зависит от «Динамо», потому что у футболиста еще год контракта с клубом. 10-го июня он вновь официально стал игроком московского клуба по окончании аренды в «Ростове». Но никакого диалога с бело-голубыми пока нет.

Думаю, в клубе еще не все утряслось: только недавно был назначен новый главный тренер, спортивный директор... Мы не форсируем события. Пока Боря лечится. Думаю, к началу июля он восстановится, но это лучше знают врачи», – сказал Селюк.