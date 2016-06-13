Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Губочан сможет принять участие в игре против сборной России

    Защитник сборной Словакии Томаш Губочан сможет принять участие в поединке второго тура группового раунда Евро-2016 против России. По словам главного тренера словаков Яна Козака, игрок «Динамо» тренируется безо всяких ограничений. Напомним, матч Россия – Словакия состоится в среду 15-го июня.

    «Губочан тренировался наравне с остальными. Он не смог сыграть в первом матче, однако ко встрече с Россией он подойдет во всеоружии.

    Наш состав, скорее всего, претерпит изменения по сравнению с игрой против Уэльса (1:2). Ясность настанет после ближайших тренировок», – приводит слова Козака TVnoviny.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 17:33

      Ну, пусть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11