Пепе: «Каждый из игроков сборной Португалии готов умереть на поле ради победы»

Защитник сборной Португалии Пепе накануне стартового поединка на групповом этапе Евро-2016 против Исландии заявил, что игроки национальной команды готовы умереть на поле ради достижения успеха на турнире.

«Мы полностью в себе уверены. Большинство игроков сборной Португалии не так давно стали обладателями различных клубных трофеев, поэтому можно с уверенностью сказать, что сейчас в нас присутствует дух победителей.

Сборная состоит из 23-х игроков, каждый из которых готов умереть на поле, лишь бы Португалия добыла победу. Мы мечтаем стать триумфаторами Евро-2016. Наша команда является симбиозом молодости и опыта. Мне 33 года, но я по-прежнему хочу добиваться новых успехов, внести ещe больший вклад в португальский футбол», – сказал Пепе.

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