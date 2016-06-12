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    Терим не хотел назначения Эрикссона на матч с Хорватией

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим прокомментировал результат матча против Хорватии (0:1).

    – Очень грустно от того, что не смогли как следует начать турнир. В первом тайме команда играла хорошо, и у нас было много шансов. После перерыва, однако, снизили скорости, особенно после 60-й минуты. Хорватия во второй половине играла лучше. Но нам ведь противостоял сильный соперник, который способен далеко пройти на турнире. Остаются еще два матча – с Испанией и Чехией. Отдадим все силы, чтобы победить.

    – Какие уроки стоит извлечь из поражения?

    – Нужно больше владеть мячом. В первом тайме это получалось – и была равная игра. Более того, у нас был верный момент, чтобы открыть счет. Урок заключается в том, что нельзя легко терять мяч и потом бегать за ним. Следует оказывать на соперника больше давления.

    – Правда ли, что вы не хотели назначения на матч шведского арбитра Эрикссона?

    – Да я об этом говорил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 13 июня 2016, 00:49

      Мда.. с такой игрой как сегодня, далеко не пойдут турки! все их уделают и отправят домой тусить!

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