Мутко: «Некоторые болельщики сборной России приехали на Евро-2016 не футбол смотреть, а страну позорить»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о поведении болельщиков сборной России после матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 с командой Англии (1:1).

«Некоторые люди приехали сюда явно не футбол посмотреть. Надел маску на лицо, страну опозорил, а сам кайфует. УЕФА примет решение до следующего матча сборной России. Может ли РФС подать апелляцию на решение? Все может быть, надо просто вести себя достойно. Открытие дисциплинарного дела в отношении РФС – нормальная процедура, мы нарушили общественный порядок», – сказал Мутко.