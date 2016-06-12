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  • Мутко: «Некоторые болельщики сборной России приехали на Евро-2016 не футбол смотреть, а страну позорить»

Мутко: «Некоторые болельщики сборной России приехали на Евро-2016 не футбол смотреть, а страну позорить»

12 июня 2016, 14:48
20

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о поведении болельщиков сборной России после матча 1-го тура группового этапа Евро-2016 с командой Англии (1:1).

«Некоторые люди приехали сюда явно не футбол посмотреть. Надел маску на лицо, страну опозорил, а сам кайфует. УЕФА примет решение до следующего матча сборной России. Может ли РФС подать апелляцию на решение? Все может быть, надо просто вести себя достойно. Открытие дисциплинарного дела в отношении РФС – нормальная процедура, мы нарушили общественный порядок», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (20)
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Legioner-05
1465732547
Ну ,а что еще остаётся,если наши футболеры не умеют играть))
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Beim
1465733269
Когда сборная такую игру показывает, людям несущих ответственность за сборную лучше не коментировать действия других людей
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hjvfybcn
1465733766
Как и некоторые чиновники, вроде пришли работать, а позорятся на весь мир! Да, Виталя!!?)
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Freyk
1465734323
Это-то ладно, самое удивительное, что здесь еще многие их умудряются оправдывать. У подобных хулиганов нет национальности, они не делают ничего хорошего, а только сажают команды на огромные штрафы и портят здоровье себе и другим.
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Qranat
1465735330
Он поддержал решение УЕФА.... вот рассмешили - кто бы его спрашивал, открывать дело или нет....это уже лизоблюдством попахивает. А чтобы подобных проявлений не было на таких праздниках футбольных, нужно этому же Мутко навести порядок с отмороженными фанатами сначала в России, а не заигрывать с ними, тряся пальчиками избирательно - одним в столицах можно все, другим в регионах ничего... А как себя ведут руководители клубов "великих", провоцируя болел и настраивая их против арбитров и игроков, болельщиков соперников, тоже Министр забыл, оставляя подобные выпады безнаказанными ??? Так-что лучше бы помолчал.
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Fju-2
1465735386
Какой министр такие и болельщики)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465736814
По инициативе Мутко руководить болельщиками назначили Шпрыгина-- лидера боевиков динамовских ультрас.
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Smekaev
1465743800
А что он может сказать еще? Я думаю, что там сценарий даже был беспорядков - Англии очень наш ЧМ не нравится. А полиция могла бы все пресечь в зародыше, но вмешалась, когда уже были беспорядки. И еще будут, я просто уверен.
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Недовольный
1465745607
Ты страну и не переставал своим еб*лом и ртом позорить,ублюдочный м*дак
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толллян
1465746260
А мне кажется укропы наших подставляют выдавая себя за русских
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