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    Малафеев: «Своей отличной игрой Акинфеев перекрыл двоякий момент с голом»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Игоря Акинфеева в матче группового этапа Евро-2016 с Англией (1:1).

    – Как оцениваете игру бывшего коллеги по амплуа и партнера по сборной – Игоря Акинфеева?

    – В первом тайме было очень много ударов по его воротам, но Игорь очень правильно выбирал позицию. В этих ситуациях нужно было оказаться именно там! И невероятный сэйв от Руни, когда он в перекладину отбил. Это как раз та ситуация, когда говорят: будь вратарь высокий, он не успел бы сложиться. А Игорь небольшого роста, с хорошей реакцией, смог среагировать и отбить.

    – А есть ли доля вины Акинфеева в пропущенном голе? Или расстояние до ворот было слишком близким?

    – Будем считать, что сэйвом от Руни и еще парой эпизодов отличной игры он перекрыл двоякий момент с голом. Мы знаем определенные стандарты, которые, к сожалению, всегда будут применять к вратарям. Никого не интересует, что мяч летел верхом почти в самую «девятку», что там было близко до ворот и какие-то другие полуоправдательные моменты.

    В целом считаю, что Игорь провел очень хороший матч, даже невзирая на этот пропущенный мяч. В футболе всякое бывает, и не только выбранная позиция, но и шаг, который он сделал до этого, сыграл против него. Потому что он потерял те сантиметры, которые были необходимы, чтобы отразить этот мяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 11:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +215

      KKH 12 июня 2016, 14:47

      Игорь в этом матче сьиграл на 4+. Молодец. Вся команда билась до последнего, хотя Англы конечно были сильнее. Удачи нашим, Всех с днем России

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      vhook 12 июня 2016, 14:08

      вина Игорька в пропущенном мяче 100%. Но своей игрой он эту вину на 90% загладил. Надеюсь, что ляпов, как на ЧМ-14 у него не будет, иначе кредит доверия закончится...

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июня 2016, 12:50

      да там и штрафного то не было, высосал его судья из свистка.

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июня 2016, 12:37

      Как же противно и обидно читать благодарность Акинфееву от тех, кто на протяжении последних лет высказывался только негативно о нем. Еще более противно смотреть комментарии, в которых даже после такого матча его умудряются оскорблять.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      vhook > bset 12 июня 2016, 14:07

      а что противного? Если он слил выход из группы на ЧМ-2014, то как к нему относиться? Понять и простить? это другая телепередача...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 июня 2016, 12:33

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июня 2016, 11:47

      Справедливости ради вины в пропущенном мяче у Игоря не было! Мяч летел практически в девятку и даже если б он и смог дотянуться,то только краями пальцев,однако из=за высокой скорости полета мяч все равно отлетел бы в ворота!

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