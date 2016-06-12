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    Турция и Хорватия сыграют в первом матче группы D

    Сегодня на чемпионате Европы во Франции будет сыгран первый матч в группе D. На стадионе «Парк-де-Пренс» в борьбе сойдутся сборные Турции и Хорватии.

    Стоит отметить, что данную группу многие футбольные болельщики называют «группой смерти». Помимо турков и хорватов в ней сыграют команды Чехии и Испании, которые проведут очную встречу позже.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 15:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 июня 2016, 11:56

      Хорватия вперед!!!!!!!! а турков маму.......................

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 июня 2016, 11:39

      Болеем за Хорватию!
      туркам санкции.

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