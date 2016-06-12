Игнашевич и Широков сыграли на трех Евро и повторили рекорд для футболистов сборной России

Защитник сборной России Сергей Игнашевич принял участие в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

Ранее Игнашевич выступал в составе национальной команды на чемпионатах Европы 2012 и 2008 годов. Таким образом, этот турнир стал для него третьим Евро – это третий показатель среди всех отечественных футболистов. Три раза на чемпионатах Европы играли Роман Широков и Александр Анюков.

Кроме того, Игнашевич, игравший также на чемпионате мира 2014 года, уступает только Льву Яшину по суммарному числу участий на Евро и ЧМ. Советский вратарь выступал на ЧМ в 1958, 1962 и 1966 годах, а также играл на континентальных первенствах в 1960 и 1964 годах.

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