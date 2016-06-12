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    Слуцкий: «Головину и Нойштедтеру сложно предъявлять претензии»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча против Англии (1:1).

    «Могу поблагодарить ребят за то, что в концовке они сумели сыграть в давление. Они спасли матч, который было тяжело спасти. Соперник играл с преимуществом, но нам удавалось его сдерживать. Станет ли это традицией, пока сказать трудно. Что касается беспорядков, то мне сложно это комментировать. Мы были целиком сконцентрированы на подготовке к матчу. Но это точно не лучшая составляющая футбола.

    У Англии два основных варианта построения игры. Мы были готовы к обоим и пытались играть интенсивно. Хотя Англия – одна из самых быстрых команд в мире. Не могу сказать, что все получилось. Головину и Нойштедтеру сложно предъявлять претензии. Они сыграли на сегодняшнем максимуме», – заявил Слуцкий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2016 01:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 08:42

      За то очень много вопросов по Щенникову.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      intukis 12 июня 2016, 06:59

      Все равно молодцы , состав Англии в три раза дороже )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 июня 2016, 03:06

      Леонид Несмелый всегда найдет отмазку.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Wer-002 12 июня 2016, 01:53

      Переживали что сказать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 12 июня 2016, 01:44

      В первом тайме полузащиты вообще у нас не было. Просто ноль

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > vovchegg 12 июня 2016, 02:28

      Не совсем ноль,что то пытались))

      0
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