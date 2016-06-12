Слуцкий: «Головину и Нойштедтеру сложно предъявлять претензии»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча против Англии (1:1).

«Могу поблагодарить ребят за то, что в концовке они сумели сыграть в давление. Они спасли матч, который было тяжело спасти. Соперник играл с преимуществом, но нам удавалось его сдерживать. Станет ли это традицией, пока сказать трудно. Что касается беспорядков, то мне сложно это комментировать. Мы были целиком сконцентрированы на подготовке к матчу. Но это точно не лучшая составляющая футбола.

У Англии два основных варианта построения игры. Мы были готовы к обоим и пытались играть интенсивно. Хотя Англия – одна из самых быстрых команд в мире. Не могу сказать, что все получилось. Головину и Нойштедтеру сложно предъявлять претензии. Они сыграли на сегодняшнем максимуме», – заявил Слуцкий.

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