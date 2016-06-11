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    Евро-2016. Березуцкий спас Россию от поражения в матче с Англией

    Сборная России стартовала на Евро-2016 с ничейного результата в матче против Англии. Во второй половине встречи Эрик Дайер открыл счет, а в компенсированное время Василий Березуцкий его сравнял.

    Чемпионат Европы-2016. Группа В. 1-й тур

    Англия – Россия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дайер, 73; 1:1 – Березуцкий, 90.

    Англия: Харт, Уокер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз, Алли, Дайер, Руни (Уилшир, 78), Стерлинг (Милнер, 87), Кейн, Лаллана.

    Россия: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Шатов, Кокорин, Дзюба, Смолов (Мамаев, 85).

    Предупреждения: Кэхилл, 62; Щенников, 72.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 23:50
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    Комментарии124
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2016, 03:34

      Браво, Россия! Браво, ВАСЯ!, Браво, Слуцкий! И вот с таким зарядом ВПЕРЁД громить оставшихся соперников! Господи, только не сглазить бы, тьфу, тьфу...

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 12 июня 2016, 02:00

      Надеюсь не получится как на предыдущем Евро...

      0
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 12 июня 2016, 01:35

      Если честно игра у наших мертвая

      0
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 12 июня 2016, 01:15

      Да нам повезло... Но наши игроки сделали все, что смогли. В итоге ничья с одним из фаворитов. Молодцы ребята!!! Так держать!!!

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 июня 2016, 01:07

      Молодцы, боролись до конца, ничья - награда...

      6
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      Рейтинг: +13

      Мичуринск 12 июня 2016, 00:59

      Блин удивил деревянный Дзюба, Акинфеев тоже в моих глазах вернулся, ну Берёзе мои авации, хотя я его не долюбивал.

      3
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 12 июня 2016, 00:57

      давйте признаем повезло, честно хоть и березуцкий забил, но это связано потому что реально англичане просто сели и охраняли счет, а так к игнашевичу и березуцкому большие вопросы просто им всегда немного нехватало, так бы уже могли в первом тайме нахватали, но повезло. главное теперь со словаками не расслабляться, потому что они будут злыми после уэльса

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 июня 2016, 00:56

      двойная победа и у футболистов и у болельщик...англицкие болельщики ..с позором бежали от наших...хорошо что это было не в англии...вот было бы им позору

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик > fakel-vrn 12 июня 2016, 02:31

      зря ты так про болельщиков...нечем гордиться...это убожество а не фанаты...я щас о всех тех кто устраивает такого рода разбои...как звери в джунглях...жалко нормальных людей,которые поехали посмотреть футбол

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 июня 2016, 00:52

      лучший игрок матча по мне так не дайер а акинфеев

      4
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      Рейтинг: +25

      cmygeHm > fakel-vrn 12 июня 2016, 00:54

      Базаришь

      3
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > fakel-vrn 12 июня 2016, 01:11

      Молодцы все таки наши, спасли казалось было проигранный матч. И правильно, что бились до конца, не потеряли концетрацию, забили в концовке. Фол, который привел к голу, был спорным, на усмотрение судьи. Словакию и Уэльс надо обыгрывать, верим в сборную)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июня 2016, 00:48

      С Уэльсом будет сложнее!

      3
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