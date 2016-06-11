Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубину» нужен Лападула

    «Рубин» проявляет интерес к форварду «Пескары» Джанлуке Лападуле. Казанцы надеются выиграть борьбу за форварда у «Наполи» и «Лацио», которые ведут переговоры с клубом игрока.

    Российский клуб сделал «Пескаре» и Лападуле выгодное предложение, которое может склонить лучшего бомбардира Серии В минувшего сезона к переходу в Казань, сообщает Ultime Calcio Napoli.

    Отметим, «Пескара» хочет получить 10 миллионов евро за своего игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2016 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      GK_61 12 июня 2016, 20:40

      Если заиграет, то будет прекрасно. Ещё бы нескольких игроков на другие позиции найти...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 июня 2016, 15:04

      ...дайте,дайте им 10мл.евро и пусть играет за Рубин.Если не хватает денег,мы пенсионеры соберём.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11