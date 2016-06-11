«Рубину» нужен Лападула

«Рубин» проявляет интерес к форварду «Пескары» Джанлуке Лападуле. Казанцы надеются выиграть борьбу за форварда у «Наполи» и «Лацио», которые ведут переговоры с клубом игрока.

Российский клуб сделал «Пескаре» и Лападуле выгодное предложение, которое может склонить лучшего бомбардира Серии В минувшего сезона к переходу в Казань, сообщает Ultime Calcio Napoli.

Отметим, «Пескара» хочет получить 10 миллионов евро за своего игрока.