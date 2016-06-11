Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» не получало официальных предложений по Ионову и Зобнину

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук опроверг информацию, согласно которой полузащитники московского клуба Алексей Ионов и Роман Зобнин перейдут в ЦСКА и «Спартак» соответственно.

    «Ионов – игрок «Динамо» и тренируется вместе с командой, я не понимаю зачем вообще об этом разговаривать. На сегодняшний день он игрок «Динамо», то что пишут – не читайте. Роман Зобнин в «Спартаке»? Приезжайте на базу, и вы увидите, где он на данный момент, человек тренируется с основной командой «Динамо».

    Ребята в команде, у них есть опции в контракте, кто заплатит – тот и заберет. Мы отпускать их не хотим, но если будет серьезное предложение и футболист скажет «я хочу уйти», то мы сядем за стол переговоров, но на данный момент ни один, ни второй к нам не подходил, и ни один клуб с официальным предложением в «Динамо» не обращался», – сказал Орещук.

    «Примите участие в Конкуре прогнозов и выиграйте один из 100 призов»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2016 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 июня 2016, 20:08

      скоро все проясниться посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июня 2016, 16:52

      Правильно, чего читать бомбардирско-журналистскую фигню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 11 июня 2016, 15:08

      Да кому интересно читать про всякие недоклубы из ФНЛ? Пишите про Уфу или Амкар - и то интереснее будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 11 июня 2016, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наврятли они уйдут

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2016, 14:51

      Согласен полностью-никто и не будет теперь с вами разговаривать-просто перед фактом поставят и все,финит а ля комедия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 11 июня 2016, 14:15

      Сядем поговорим ....блаблабла.......Да кто с вами теперь разговаривать будет поставят перед фактом и баста.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11