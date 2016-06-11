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    Мутко: «Главное, чтобы наши парни играли так, как они умеют»

    По мнению главы РФС Виталия Мутко, сборной России по силам обыграть Англию на Евро-2016. Напомним, что игра состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 22:00 по мск.

    «Я даже не хочу никаких прогнозов, задач. Просто если ребята реализуют свой потенциал, я думаю, у нас все будет хорошо. Главное, чтобы мы гордились ими, видели, что эти парни все, что у них есть за душой, отдавали ради команды, ради страны. Хочется, чтобы это было так.

    У меня совсем со временем плохо, поэтому матч с Англией посмотрю, для этого и прилетел, потом вернусь домой. Может быть, еще игру… Попробуем, может, пару матчей. Конечно, буду следить за сборной России, безусловно.

    Вчера был на тренировке команды, на стадион в Марселе вышла лучшая команда Евро! Так что все нормально. Чувствуется, конечно, все в предвкушении. Такой турнир, праздник футбола, настроение хорошее у всех. В городе обстановка хорошая. Главное, чтобы наши парни играли так, как они умеют, чтобы болельщики болели, все радовались хорошему футболу, остальное все придeт», — сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2016 11:11
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5

      roma80448044 11 июня 2016, 15:40

      Вчера был на тренировке команды, на стадион в Марселе вышла лучшая команда Евро... И ВСЕ ДРУЖНО ПОБЕЖАЛИ.. В ЛАРЕК.. ЗА ПИВОМ...)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 11 июня 2016, 14:47

      А как они умеют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 11 июня 2016, 14:34

      Верим в Россию

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      sam75 11 июня 2016, 14:29

      0:1 выйграем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      sam75 11 июня 2016, 14:28

      Главное чтоб они играли выше своих сил. А то как они умеют мы знаем....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 июня 2016, 14:26

      ничейка будет норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 11 июня 2016, 14:08

      Действительно, не дергаться и показать все на что способны и тогда претензий не будет, а если начнется от себя под себя толку не будет....

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 июня 2016, 14:07

      Шепните Мутко на ухо, что наши не умеют играть!
      А то он думает что лимит на легионеров ввел и у нас Месси с Роналду появились!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 июня 2016, 14:01

      Вот именно - "если реализуют свой потенциал" !

      2
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 11 июня 2016, 14:00

      Как умеют - лучше не надо)))

      3
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