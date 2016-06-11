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    Андоне: «Мы незаслуженно проиграли»

    Форвард сборной Румынии Флорин Андоне уверен в том, что его команда незаслуженно проиграла национальной команде Франции (1:2) в первом матче Евро-2016.

    «В футболе так получается. Обидно. Мы играли с сердцем и не можем себя ни в чем упрекнуть. Было очень трудно играть против такой команды, как у Франции. Мы проиграли, но справедливым результатом была бы ничья», — сказал Андоне в интервью Dolce Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 09:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 11 июня 2016, 12:39

      Мне без разницы, я ни за тех, ни за других не болею, но матч мне понравился. Дай бог, чтоб наши также резво бегали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 июня 2016, 11:31

      Соглашусь,Французам повезло с чудо-голом Пайе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      real1806 11 июня 2016, 09:35

      Согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 09:19

      Нет

      -2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 11 июня 2016, 15:15

      нет-это ответ или просто пустой выстрел?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 11 июня 2016, 16:02

      обобщение

      0
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