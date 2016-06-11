Андоне: «Мы незаслуженно проиграли»

Форвард сборной Румынии Флорин Андоне уверен в том, что его команда незаслуженно проиграла национальной команде Франции (1:2) в первом матче Евро-2016.



«В футболе так получается. Обидно. Мы играли с сердцем и не можем себя ни в чем упрекнуть. Было очень трудно играть против такой команды, как у Франции. Мы проиграли, но справедливым результатом была бы ничья», — сказал Андоне в интервью Dolce Sport.