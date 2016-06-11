Линекер: «Иногда кажется, что Канте играет за двоих»

Известный в прошлом форвард Гари Линекер расхвалил хавбека сборной Франции Н`Голо Канте за его игру в матче открытия Евро-2016 против Румынии (2:1).

«Уже много раз я говорил в этом сезоне о том, что Канте – лучший опорник, которого я когда-либо видел. Ощущение, что этот человек играет за двоих.

Сегодня он превзошел всех по количеству передач, касаний мяча, проценту точных пасов, единоборств, перехватов и пройденной дистанции», – выразил свою точку зрения Линекер.