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    Линекер: «Иногда кажется, что Канте играет за двоих»

    Известный в прошлом форвард Гари Линекер расхвалил хавбека сборной Франции Н`Голо Канте за его игру в матче открытия Евро-2016 против Румынии (2:1).

    «Уже много раз я говорил в этом сезоне о том, что Канте – лучший опорник, которого я когда-либо видел. Ощущение, что этот человек играет за двоих.

    Сегодня он превзошел всех по количеству передач, касаний мяча, проценту точных пасов, единоборств, перехватов и пройденной дистанции», – выразил свою точку зрения Линекер.

    Источник: Twitter

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    11.06.2016 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 11 июня 2016, 09:29

      Согласен с Линекер, я тоже не видел опорника лучше Наглого Канате.

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