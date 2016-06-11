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    Тино Коста может вернуться в «Спартак»

    Хавбек «Спартака» Тино Коста может вернуться в московский клуб. Напомним, что прошлый сезон аргентинец провел в аренде в «Фиорентине».

    «Сейчас игрок в отпуске, а его будущее пока неясно. У «Фиорентины» остается право выкупить игрока по окончании срока аренды. Мы знаем позицию Аленичева по поводу Тино, но есть вариант, при котором Коста вернется и будет выступать за «Спартак», — отметил агент футболиста Рубен Муньос.

    Напомним, что наставник красно-белых Дмитрий Аленичев ранее говорил о том, что не видит аргентинского хавбека в составе «Спартака».

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2016 06:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 11 июня 2016, 13:34

      Может вернётся, а может и нет. Как надоели подобные высказывания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июня 2016, 09:19

      Там оказался ненужным, возвращается в спортак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Мясникович 11 июня 2016, 08:44

      Баласт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июня 2016, 07:16

      Очередное барахло возвращается в Спартак .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      SSodnek > ДСА 11 июня 2016, 08:03

      Тино вовсе не барахло, но Спартак неусилит

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