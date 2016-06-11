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    Иордэнеску: «Грустно пропускать на 89-й минуте, ведь игроки сборной Румынии показали хорошую игру»

    Главный тренер сборной Румынии Ангел Иордэнеску остался разочарован итоговым результатом матча группового этапа Евро-2016 с командой Франции (1:2).

    «У нас были хорошие возможности забить гол с игры. Хочу также отметить начало второго тайма, когда мои подопечные чрезвычайно хорошо выполняли тактический план, который мы обсуждали в преддверии встречи.

    Мы играли организованно на протяжении всего матча. Я поздравляю своих игроков, ведь они смогли хорошо показать себя. Грустно пропускать гол на 89-й минуте», – цитирует Иордэнеску DigiSport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 01:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 июня 2016, 11:38

      Не переживай ,вы проскочите...

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