Муньяин: «Новости о сексуальном скандале – ложь»

Нападающий «Атлетика» Икер Муньяин прокомментировал информацию о том, что он замешан в деле о сексуальных преступлениях.

«По поводу появившейся сегодня информации хочу заявить следующее: все новости о сексуальном скандале – ложь!

В ближайшие дни с собираюсь нанять юриста, чтобы защитить свою репутацию.

Я надеюсь, что болельщики доверяют мне в этой ситуации, ведь они всегда поддерживали меня на поле», – написал на свой странице в Twitter Муньяин.

Напомним, ранее сообщалось о возможном участии Муньяина и Давида Де Хеа в изнасилованиях несовершеннолетних в 2012 году.