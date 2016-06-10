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    Судьи РФПЛ требуют публичных извинений от Слуцкого

    Судьи РФПЛ написали открытое письмо, в котором требуют от главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого публичных извинений за слова, сказанные в эфире «Матч ТВ». Напомним, наставник заявил, что российских арбитров «можно бить».

    «Расцениваем данные высказывания Слуцкого как абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе – морально-этическим.

    В случае отсутствия публичных извинений со стороны Слуцкого мы оставляем за собой право обратиться к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой вынести высказывания Слуцкого на рассмотрение комитета по этике», – говорится в письме арбитров РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.06.2016 21:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 июня 2016, 10:20

      Только ведение видеоповторов заставит замолкнуть обе стороны: техника беспристрастно покажет правых и виноватых на поле!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 11 июня 2016, 04:41

      Когда всерьёз обижаются на шутку, то это диагноз..., и, надо,надо бить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2016, 00:14

      А вот это мне уже очень не нравится… Хоть я и являюсь, вероятно, одним из самых беспощадных критиков Слуцкого как клубного тренера…
      Зачем накануне матчей сборной России накалять страсти? Сначала откровения Романа Адамова о рукоприкладстве Слуцкого, теперь вот обращение целого коллектива судей РФПЛ по поводу высказываний главного тренера сборной… А пораньше или попозже с этим всем нельзя было разобраться? Или по какой-то очень странной причине у судей РФПЛ «кипит их разум возмущённый» именно во время матчей на ЕВРО-2016? А в остальное время он не «кипит», а охлаждается?
      Я очень высокого мнения о квалификации наших судей… Даже самые одиозные из них умеют прекрасно судить… Но я крайне сомневаюсь в добросовестности многих судей… И жертвами, и бенефициарами предвзятого судейства и даже очевидного судейского произвола были у нас в разное время и ЦСКА, и «Зенит», и «Спартак», да и многие другие команды… Так может все разбирательства стоит всё-таки отложить до окончания ЕВРО-2016? И не накалять страсти именно сегодня накануне важнейших матчей нашей сборной?
      Мне неоднократно приходилось писать о том, что Слуцкий – дипломат. Он, Гинер и Бабаев каким-то образом сумели погасить конфликты в команде или, как минимум, не дать им выплеснуться на публику… Чем не могут похвастаться конкуренты ЦСКА в РФПЛ… Так дайте этому дипломату спокойно поработать во Франции! Работа тренера сборной в корне отличается от работы тренера в клубе… Тренер сборной вызывает из клубов уже готовых игроков, готовит их к конкретному турниру, выбирает игровые схемы лишь на несколько матчей и ставит перед каждым игроком конкретные задачи… Он не решает со сборной стратегические задачи клубной команды на сезон, не готовит на замену молодёжь и не думает о трансферах и «длине скамейки запасных»… Пусть работает, раз уж назначили! А потом уже разбирайтесь со всякими там его высказываниями или рукоприкладством в далёком прошлом!

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская > cska-62 11 июня 2016, 02:01

      Согласна с Вами на все 100%

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 июня 2016, 23:36

      Народ на стороне Слуцкого

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 июня 2016, 23:27

      правильно Слуцкий сказал. их лупить надо.

      4
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      Рейтинг: +127

      талхк 10 июня 2016, 23:01

      вас нужно пиздеть ссаной тряпкой за такое судейство. не нойте твари.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2016, 22:37

      Да просто вздрючти его команду в следующем сезоне и все.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Диктор 11 июня 2016, 11:52

      ФК "Российские Судьи" 5-0 ФК "ЦСКА"))))

      1
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      Рейтинг: +82

      KELT88 10 июня 2016, 22:25

      Все хороши

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 июня 2016, 22:17

      Их не то что бить, их расстреливать нужно!

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > mdu86 10 июня 2016, 22:50

      Комментарий удален.

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 июня 2016, 21:42

      их не можно а нужно, и не просто бить, а лупить, и рублем наказывать, а лучше учить и проверять постоянно

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