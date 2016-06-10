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    Агент: «В «Спартаке» тренер не поменялся? Что ж, все равно не исключаю возвращения Тино Косты»

    Полузащитник «Спартака» Тино Коста, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в «Фиорентине», может вернуться в московский клуб, несмотря на то, что Дмитрий Аленичев не желает видеть его в команде. Об этом рассказал агент игрока Рубен Муньос.

    «Сейчас игрок в отпуске, а его будущее пока неясно. В «Фиорентине» недавно сменился спортивный директор, и мы не знаем, заинтересован ли новый человек в услугах Тино. У «Фиорентины» есть право выкупить игрока по окончании срока аренды.

    В «Спартаке», насколько я слышал, должен был поменяться главный тренер. В итоге не поменялся? Что ж, мы знаем позицию Аленичева по поводу Тино, но я не исключаю варианта, что Коста вернется и будет выступать за «Спартак», – сказал Муньос.

    Напомним, ранее Аленичев заявлял, что больше не рассчитывает на Косту. Футболист подписал четырехлетний контракт со «Спартаком» в 2013 году, но с января 2015 выступает в аренде.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.06.2016 19:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 июня 2016, 22:04

      прар

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 21:17

      Агент: «В «Спартаке» тренер не поменялся? Что ж, все равно не исключаю возвращения Тино Косты»
      -------

      В переводе на человеческий язык: Всем начхать на мнение Аленичева.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 июня 2016, 20:17

      Хороший же игрок....сильнее большинства спартачей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 10 июня 2016, 19:39

      Его б Рубин, подошел бы под концепцию нового тренера!

      2
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