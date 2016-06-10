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    Адамов: «Слуцкий орал на меня, бил, бросался мячами и бутсами»

    Бывший футболист сборной России Роман Адамов поделился своим мнением о Леониде Слуцком, под руководством которого он выступал в волгоградской «Олимпии».

    – Про него говорят – мягкий, не деспот. Чушь это все. Просто он выбрал такой путь: выстраивать все через психологию, через отношения с людьми. И требования предъявлять через это, а не через диктат. Этот путь принес Слуцкому успех. Раньше у него были сомнения: получится или нет. Для всех очевидно, что получилось. И Слуцкий освободился от определенного груза, понял, что идет туда, куда надо.

    – Вы для Слуцкого были трудным воспитанником?

    – Думаю, да. Помучился со мной.

    – За что ругал?

    – Да он постоянно на меня орал.

    – Орал?!

    – И бил.

    – !!!

    – Мячами бросался, бутсами.

    – Вот прямо кулаком бил?

    – Подзатыльники давал. Это сейчас чуть что – дети снимают айфонами, в сеть выкладывают. В мое время такого не было.

    – Но матом-то на вас не ругался?

    – С чего вы взяли?

    – Господи.

    – Все было. Давайте только без жести. Я играл в футбол, знаю, что такое хорошо и плохо. Слуцкому за то, что он делал, благодарны все, ни один его воспитанник не скажет о нем дурного слова. Как с нами можно было по-другому? И можно ли вообще? Наше поколение не знало других методов. Слуцкий сделал из нас людей и футболистов, – сказал Адамов.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.06.2016 18:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +62

      nik33 12 июня 2016, 21:11

      Да ладно тебе Роман.Вы же со Слуцким кумовья.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июня 2016, 03:03

      "Слуцкий сделал из нас людей и футболистов"- вот главный вывод из всего сказанного, а подзатыльник это не битьё, значит заслужил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 10 июня 2016, 20:17

      Видно мало бил...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 июня 2016, 20:17

      Заказуха в преддверии ЧЕ-2016. Вот за что я ненавижу продажных журналюг.

      3
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      Рейтинг: +32

      Se90 10 июня 2016, 19:04

      Будем честны, Адамов как игрок иногда заслуживал не только подзатыльники.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 10 июня 2016, 18:35

      Сладкий, явно что то пообещал Адамову за данный посыл в массы

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июня 2016, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ему не тренером быть,а в психушке лечится. Не дай бог такой дебил был бы тренером моих детей.А Адамову надо было ему в ответ так врезать,что бы он до сих пор качался не только взад-вперёд,а и вправо-влево .Такая вот страна. А мы ещё удивляемся(или нет?) что Путин решил всех в сортире мочить.

      -19
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > андрей андреев 10 июня 2016, 19:26

      Вы сами потренируйте подростков 12-17 лет, и через пол года бить покажется мало, новое поколение наглые считают себя умнее всех..... Хотя в свое время мы тоже такие были)))) так что правильно Слуцкий делал, Адамов это подтвердил )))

      9
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > андрей андреев 10 июня 2016, 20:25

      А ты надень на своих детей платюшки и отдай в бальные танцы. А что твои дети в армии делать будут?

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 10 июня 2016, 21:47

      В армии мои дети будут делать что и я делал-служить Родине и повышать своё боевое мастерство...Шутка. Надеюсь не пойдут,что бы в лапы дебилов не попасть.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Andrew01 10 июня 2016, 21:54

      Человек,который не может договориться с ребёнком (неважно спорт или школа) не имеет права заниматься педагогической деятельностью.После таких учителей и появляются люди с поломанной психикой ,которые видя всю несправедливость взрослого мира становятся" наглыми и начинают считать себя умнее всех".А у адекватных воспитателей вырастают нормальные дети-добрые,отзывчивые и честные. Чего и авм и вашим детям желаю

      -2
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      Рейтинг: +151

      Hansson > андрей андреев 10 июня 2016, 23:06

      В первую очередь детей воспитывают родители, учителя должны доводит до ума

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Hansson 11 июня 2016, 09:04

      Вообще то общество.У меня куча друзей,у которых родители(в СССР)были алкоголиками,а они выросли хорошими людьми.Хотя согласен,сейчас такое окружение что нужен глаз да глаз

      -1
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