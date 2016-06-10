Шакири: «У сборной Швейцарии есть потенциал для успешного выступления на Евро»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Албании.

«Я сказал родителям, что нам достанется Албания – так и произошло. Это особый соперник для многих игроков нашей команды. Мы дважды встречались с Албанией в квалификации последнего чемпионата мира и сыграли очень хорошо. Это будет особый матч для меня и для многих других, но в целом это просто футбольный поединок, где на кону стоят три очка в очень важном турнире. Это обстоятельство только добавляет ажиотажа. У нас достаточно опыта, и, конечно, мы хотим стартовать на Евро с победы.

У нас сплоченная и крепкая команда, которая сильна именно коллективной игрой. Мы выиграли большинство своих матчей, брали в них по три очка. Думаю, это отлично нас характеризует: мы сильны как команда и умеем выходить из тяжелых ситуаций. Конечно же, у нас хватает и ярких исполнителей, способных решить судьбу матча, но в последние годы нашим отличительным признаком была именно сплоченность. Мы демонстрируем хороший атакующий футбол, не отсиживаясь в обороне. Болельщики могут уже начинать предвкушать наши матчи. Думаю, мы проведем во Франции отличное время, а фаны увидят много голов.

Франция и наша сборная – явные фавориты группы, но команда Румынии почти не пропускала в отборочном цикле, так что и этот матч будет непростым. Наша первостепенная задача – выход из группы. Мы можем хорошо выступить, потенциал у нас есть. Чемпионат Европы – довольно скоротечный турнир. Тут можно быстро пройти в полуфинал, а можно досрочно оказаться дома, поэтому в первую очередь надо сосредоточиться на групповом этапе», – сказал Шакири.