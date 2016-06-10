«Барселона» не отпустит Адриано в «Лацио» бесплатно

Защитник «Барселоны» Адриано достиг соглашения по условиям личного контракт с «Лацио». Теперь ему осталось договориться с представителями каталонского клуба об уходе без трансферной компенсации. Такой вариант не входит в планы «Барселоны». Именно об этом шла речь на недавней встрече футболиста со спортивным директором клуба Робертом Фернандесом.

Известно, что «Барселона» планирует заработать на трансфере игрока. Переговоры между сторонами будут продолжены в ближайшее время.