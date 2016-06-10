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    Врач сборной России: «Торбинский, В. Березуцкий и Глушаков будут в строю к игре с Англией»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков перед первым матчем команды на Евро против Англии.

    «У Торбинского незначительная вирусная инфекция. Надеюсь, завтра будет в порядке. У Василия Березуцкого и Дениса Глушакова небольшие повреждения опорно-двигательного аппарата. Убежден, что к игре с Англией они будут в строю. А кто будет играть – решает тренер», – сказал Безуглов.

    Также врач национальной команды оценил готовность футболистов к турниру.

    «Пришла легкость или нет – покажет игра с Англией. По тестам и анализам Гранеро видно, что ребята значительно прибавляют. Все ребята говорят, что пришла легкость в ногах. Осталось несколько травм, которые постараемся залечить до игры с Англией. Работаем планово.

    На какой матч придется пик формы? Думаю, наши тренеры так распланировали подготовку команды во время сбора, что мы будем играть блестяще всегда. Что из этого выйдет, посмотрим вместе с вами».

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 00:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 июня 2016, 06:52

      Глушаков и так то бесполезный, так еще и подраненный.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2016, 02:54

      Васю с Денисом уж точно надо успеть поставить на ноги, здоровья вам, ребятки!

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 10 июня 2016, 02:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спасибо мельдонию))))

      -4
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      Рейтинг: +72

      Elio 10 июня 2016, 01:52

      Удачи ребята) Верим)

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 июня 2016, 01:16

      "...мы будем играть блестяще ВСЕГДА" )))
      Ну, разве что в трусах с отливом.
      Хотя, конечно же, рад буду оказаться в конце известной поговорки "Хорошо смеется тот, кто...".

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      Рейтинг: +354

      valike35 10 июня 2016, 00:52

      теперь точно всех надерем))

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 июня 2016, 00:42

      ну хоть так......

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      Рейтинг: -25

      Топс 10 июня 2016, 00:33

      Не забегают

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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июня 2016, 00:30

      Пришла лёгкость в ногах? Неужели забегают?

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