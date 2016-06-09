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    «Зенит» намерен приобрести игрока «Флуминенсе» за 10,5 миллиона

    «Зенит» заинтересовался полузащитником «Флуминенсе» Густаво Скарпой.

    Сообщается, что российский клуб уже в ближайшие дни сделает бразильцам предложение относительно Скарпы и готов заплатить за футболиста 10,5 миллиона евро.

    По информации источника, «Флуминенсе» хочет небольшого увеличения суммы трансфера, потому что клуб владеет только 45% прав на игрока и при этом рассчитывает получить примерно 5,5 миллиона.

    В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А Скарпа сыграл шесть матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    09.06.2016 22:50
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 11 июня 2016, 00:03

      не договорятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 10 июня 2016, 18:52

      Бомжепровод прям чернеет...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Apocalypse 11 июня 2016, 08:45

      он не чернее чем витсель

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 10 июня 2016, 14:26

      Межсезонка, таких сообщений будет еще множество....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 10 июня 2016, 14:09

      одни слова!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 10 июня 2016, 11:15

      а кто это? лучше бы канунникова вернули.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 июня 2016, 09:35

      Русских воспитывайте или покупайте)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2016, 09:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вместо Витселя его точно продадут а вместо Халка придет Кержаков

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Garrincha58 11 июня 2016, 08:45

      Витселя он незаменит, т.к. играет на позиции инсайда и левого защитника. Халка вряд ли продадут, а Керж если вернется, то скорее как игрок ротации.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 10 июня 2016, 09:21

      Я тоже думал, что берутся игроки на АВОСЬ. Но увидя, что получилось из молоизвестных Фернандиньо, Виллиана и др., я перестал так думать. Так что Луческу знает - что делает!!!

      4
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 10 июня 2016, 08:38

      кто-то очень жадный откатов хапает жадно

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 10 июня 2016, 08:35

      Не лохонитесь просите в два раза больше )))
      доите газопровод

      -3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > SpazMatikus 10 июня 2016, 16:04

      Просить в два раза больше - дело Промеса в переговорах со своим отстойным клубом, многие годы гуляющим между пятыми и шестыми местами под байки о непременном чемпионстве.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 16:36

      Отстойно глорить за тухлый газпромвский недоклуб,который даже с большим госбаблом мимо лч летит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > SpazMatikus 10 июня 2016, 21:12

      Зачем ты вообще произносишь слово "ЛЧ" -- к которому вы не имеете и даже в принципе не можете иметь отношения?

      Вам, краснобелым укуркам и утыркам, за последние два выхода в Лигу Европы удалось заработать только два раза по очку: одно с Легией и второе с Сент-Галленом. Это и есть ваш истинный уровень.

      1
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      Рейтинг: +44

      Днестряне > ФК Зенит всея Руси 10 июня 2016, 21:19

      Они не играют в ЛЧ, вот он и бесится)))

      0
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