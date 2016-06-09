Нойштедтер: «На позиции опорного полузащитника играл почти всю жизнь»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке к Евро-2016, а также отметил, что готов выступать в национальной команде на позиции опорного полузащитника.

«Хорошо потренировались, подготовились. С пацанами хорошо общаюсь, будто я давно в сборной. Отлично чувствую себя здесь.

Я опорного почти всю жизнь играл, знаю эту позицию, знаю, как действовать. На этом месте всегда надо бегать. Конечно, получилось все очень быстро, полгода назад я не мог такого представить, что смогу сыграть за сборную России на Евро», – сказал Нойштедтер.