Нойштедтер: «Вернуть немецкое гражданство? Ну нет!»

Защитник «Шальке-04» и сборной России Роман Нойштедтер не собирается возвращать немецкое гражданство после завершения Евро-2016.

«Думаю, во мне достаточно русского, я точно не чужой и не чувствую себя таким. Многие говорят, что я хочу вернуть себе немецкое гражданство? Правда?! Думают, что все специально сделал и продумал?! Ну нет! У меня только один паспорт, российский. Я хотел играть за сборную и ни о чем другом вообще не задумывался», – сказал Нойштедтер.

Напомним, 30 мая Нойштедтер получил российский паспорт в генеральном консульстве России в Бонне.