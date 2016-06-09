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    Могилевец: «В «Зените» не делают ставку на своих воспитанников»

    Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец, который в прошедшем сезоне завоевал второе место в Премьер-лиге в составе «Ростова», рассказал об отношении к молодым игрокам в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Андре Виллаш-Боаш ничего вам так и не объяснил?

    – Личных разговоров не было. Единственный раз, когда он со мной пообщался, – еще до возвращения в «Зенит» из «Рубина».

    Однако уже после первой половины сезона стало понятно, что тренер на меня особо не рассчитывает. И я попросил отпустить меня в аренду. Но тогда сломался Виктор Файзулин, плюс уже было понятно, что лимит ужесточат. Сказали, чтобы я на всякий случай остался.

    – Виллаш-Боаш сказал, что Могилевцу нужно было больше работать, чтобы попасть в состав. Получается, упрекнул вас в чем-то?

    – Я не знаю, почему он так сказал. Если реально смотреть на вещи, то в классе и в опыте я уступал конкурентам. Но скажу честно, я очень старался и много работал. Однако, когда тебя не выпустили в одном, втором, третьем матчах, настроение становится все хуже и хуже. Я переживал из-за этого, работал индивидуально.

    Да, я не воспользовался теми несколькими шансами, которые мне дал тренер. Но там за весь сезон получилось, что я один матч полный наиграл, 93 минуты.

    Молодым в «Зените» сложно. Я не говорю конкретно про себя. У меня были шансы, я ими не воспользовался. Но перед глазами пример многих других ребят. Просто здесь не делают ставку на своих воспитанников. Ничего не попишешь.

    – Богаев же получил шанс, несколько матчей отыграл.

    – Думаю, Виллаш-Боаш, понимая, что все равно уходит, решил дать ему шанс. Результат там особо не давил. И сколько он сыграл? 3 матча? Мне кажется, шанс дают в важных играх, когда тебя выпускают что-то поменять. А когда ты выходишь на две-три минуты, в уже ничего не решающий момент, это совсем другое.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.06.2016 10:43
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2016, 09:29

      Могилевец средний игрок примерно как Юсупов и Файзулин таким только в Спартак

      -1
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 9 июня 2016, 23:39

      Скупают игроков конкурентов и сажают их на скамейку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 9 июня 2016, 15:25

      Хреново когда рулит бабло

      1
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      Рейтинг: +32

      Se90 9 июня 2016, 14:22

      РФПЛ в целом - говно. А вы спорите, кто воняет больше. Тут проблема не только клубов. Корни гораздо глубже.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > Se90 9 июня 2016, 16:24

      РФПЛ - 6-ая по силе лига в Европе. И если глянешь, то увидишь, что отставание от 4-го места совсем маленькое. При определённых условиях, мы запросто можем уже в следующем сезоне попасть на 4-ое место. Единственное, в чём ты прав - проблема реально гораздо глубже. Она в наших головах и озвучить это можно примерно так: не ценим свои достижения, не умеем пиарить свою силу. А результат - очень низкая посещаемость. Хочешь, чтоб РФПЛ была бы как например АПЛ - ходи на стадик.

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Mariner 9 июня 2016, 17:01

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      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Mariner 9 июня 2016, 18:05

      Россия 7-я, а не 6-ая, и до 4-го места, где Италия, как до Китая раком - 19 баллов, до 5-го - всего 2.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Diesel133 10 июня 2016, 11:09

      Ой, прошу прощения - перепутал ) Запомнил, что на две позиции вверх не далеко, а место почему-то перепутал. ) Тем не менее суть сообщения это не изменило. Спасибо за уточнение.

      1
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      Рейтинг: +32

      Se90 > Mariner 10 июня 2016, 20:48

      "не умеем пиарить свою силу" я бы сказал - совсем нет продвижения в этом плане. Нуль. Наши журнализды сделали-бы и из Лестера говно, это одна из причин, почему лига в жопе. Про ходьбу на стадион не надо, несправедливо. Я уже более 15 лет с клубом и ходил даже в самые сложные времена.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 июня 2016, 11:46

      Нужна 2-я команда в РФПЛ. Зенит игрушка Газпрома, всегда будет забит легионерами.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Zeff 9 июня 2016, 12:02

      есть ведь адекваты, объясни это дибилоиду с боашем на аватарке

      2
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      Рейтинг: +57

      Kos77 9 июня 2016, 11:39

      Зенька отстой

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Kos77 9 июня 2016, 11:56

      Тебе, наверное, особенно больно было, когда Зенит вам пять голов в задний затвор загнал.

      Пять штук обидно пропускать от команды, которую уважаешь. А вот если не уважаешь - то ты выл, должно быть, ещё неделю от горя.

      Ну, удел твой такой, спартаковский.

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > gosproektikabinet 9 июня 2016, 12:33

      Что-что? Ты сейчас заявил, что твой сpаный Спартак берёт взятки за голы? И за взятки соглашается пропускать по пять штук, имея возможность, предположительно, выиграть у действующего чемпиона?

      То есть вы ведёте себя по-проститутски? Я правильно твоё заявление истолковал?

      -

      Почему, интересно, за Спартак сплошь одни идиoты глорят?
      Загадка для учёных. Социологический феномен.

      Готов как угодно свой Спартак унизить - лишь бы постараться мелочно испортить заслуженную радость от победы над четырёхзвёздочным девятикратным экс-чемпионом России. Ты просто человек без чести и достоинства.

      2
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 16:12

      Дружище, как сказано в писании "Не мечите бисер перед свиньями". Тем более с ними всё понятно уже. Торпедо вылетело, Д-мо вылетело, теперь на очереди вонючий свинский хлев. Пора уже избавлять РПЛ от клубов с выдуманными титулами и историей.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16

      kenguru62 9 июня 2016, 11:37

      Зато в Спартаке куча своей молодёжи, а толку?

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kenguru62 9 июня 2016, 11:39

      Зуев, Кутепов прогрессируют.

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > kenguru62 9 июня 2016, 11:53

      В Динамо молодежь...

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Тraumtanzеr 9 июня 2016, 11:53

      Эти песни мы и про Прудникова слыхали, и про Паршивлюка, и про Макеева, и про Ананидзе, а потом всегда выяснялось что вы впустую рекламировали пустоцветов.

      -1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > kenguru62 9 июня 2016, 12:05

      Спартак и Динамо их подготовили для сборной, а зенит готовых сборничков скупил себе, своих то некогда готовить, уже 10 лет, один Ионов появился(сам по себе) и то зачмырили

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > olic29ivica 9 июня 2016, 12:43

      И что вас смущает?

      Перед вашими клубами не стоит никаких задач, вы пассажиры - и поэтому ваш удел -- быть фарм-клубом для амбициозных команд-чемпионов.

      Твои претензии - это как если бы в полк зелёных беретов обратились дамочки с упрёками, что не занимаются в полку сопливыми детсадовцами. Ответ тебе, дамочка: иди и утирай сопли вашим слабообученным полуфутболистам, и объясни им - чтобы старались: лучшие смогут претендовать на выступление за Зенит. Только нужно быть ОЧЕНЬ талантливым и ОЧЕНЬ трудолюбивым, а не как ваша серая масса кривоножек.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 13:29

      Цска чемпион идиотина номер 2,это ты можешь спартакам такие бредни рассказывать

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > olic29ivica 9 июня 2016, 13:45

      А с какого перепугу в разговоре касаемся ЦСКА?
      Ты же тут за Динамо со Спартаком вступился.

      И те, кого Динамо со Спартаком подготовили для сборной - в сборной далеко не на главных ролях. Скорее, спартачей берут из жалости и по личной просьбе Симоняна, а от Динамо Денисов уже травмирован и уехал, да и не динамовская кривобокая школа Игоря Денисова для сборной воспитала.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 15:19

      Вот именно Денисова, 10 лет назад, последний из могикан, че то зеня не брезгует динамосвкой кривобокой школой, за год целых три человека взял, дак может она не такая кривобокая( хотя по сравнению с вашей), а экспертище?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > olic29ivica 9 июня 2016, 16:04

      Если бы она не была кривобокой - она бы своё драное Динамо в ПерДив не уронила. А она именно кривобокая, и беря их - приходится переучивать, а половину отбраковывать (Семшов, Соловьёв).

      И повторюсь: Зенит тебе не обещал играть собственными воспитанниками. Если они не дотягивают до уровня основы - играть они не будут, это вам не Спартак какой-нибудь лузерский. Потому что играть должны лучшие - а кто не лучший, должен тренироваться до седьмого пота а не бить на жалость что он же свой, родненький.

      Собственными игроками играл Аленичев в Арсенале и его горестный опыт пытался повторить Кобелев в Динамо. Оба случая закончились грохотом от падения в ПерДив.

      Я не собираюсь устраивать долгие дискуссии: если вам так нравится играть собственными воспитанниками -- так прямо сегодня прогоните всех, кто не родился в ЦСКА. Погляжу что вы по итогам сезона запоёте.

      Считаю твои призывы к Зениту "играть собственными воспитанниками" просто провокацией. Ты надеешься ослабить конкурента какой-то надуманной целью.
      Молодые пусть играют в молодёжке. В Зените будут играть лучшие, те, кто нужны тренеру. Что ещё обсуждать в таком очевидном вопросе?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 18:37

      Макеев, Парш и Джано до сих пор играют.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 19:32

      Кто сказал играть своими воспитанниками))), что он несет, на воспитанниках далеко не уедешь это понятно, но хотя бы раз в пяток лет то можно пару игроков до уровня основы дотягивать и делать из них приличных игроков для сборной (каких ваш доблестный клуб напокупал с других команд потому как ваша 0 в этом плане), иначе теряется смысл боления, уж для болельщиков по старше 100%, вот раньше в Зените даже в денежные времена всегда в составе 3-4 своих было(никто не говорит за весь состав, что за бредятина), а сейчас..Шатов-с Урала куплен, Дзюба Кокоша с Мосвкы, Смольников тоже Локомотивец, Лодыгин вообще не пойми откуда вылез, это получается Зенит то уже не Питерский. Отсюда вывод решают все деньги +желание идти по пути наименьшего сопротивления, вам конечно всем плевать ведь есть крутые легионеры +результат, но нормальные болельщики в душе чуют что ну неправильно это все.

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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 11:25

      За сезон в Ростове забил 1 гол - и сдлал 1 голевую передачу...И зачем его только Капучино на ЧМ-2014 брал?))

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