Нойштедтер: «В Германии российскому футболу внимания уделялось мало»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер не следил за национальной командой до чемпионате Европы 2008 года.

«Честно говоря, следить за сборной начал только с 2008 года, потому что они очень хорошо сыграли на Евро. Иногда видел «Зенит» и ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы, когда они сильный футбол показывали.

Помню ли «Спартак» в 1990-е? Нет, это прошло мимо меня. Наверное, я один такой в сборной. Раньше не было интернета, телефонов, где все голы, обзоры можно было смотреть. А в Германии российскому футболу внимания уделялось мало – вот я все и пропустил», – рассказал Нойштедтер.

Первый матч сборной России на Евро-2016 предстоит провести 11 июня против Англии в Марселе.