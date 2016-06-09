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    Владимир Габулов: «Мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало»

    Вратарь Владимир Габулов поведал о причинах, по которым руководство московского «Динамо» отказалось продлевать с ним контракт по завершении прошедшего сезона.

    – Почему «Динамо» решило не продлевать с вами контракт?

    – Однозначно ответить сложно. Осенью руководство предложило рассмотреть вопрос заключения нового соглашения, инициировал процесс Кобелев. Но, вступив в переговоры, я попросил перенести все обсуждения до конца первой части сезона, чтобы ничто меня не отвлекало от футбола. Мне дали понять, что ответ нужно дать до 15 декабря. В начале зимы у меня случилось несчастье у родственников, я отъехал в Моздок. 15 числа специально вернулся и еще раз хорошо пообщался с руководителями. Пообещали сообщить об итоговом решении. И вот уже перед возобновлением чемпионата мне сказали, что желание клуба продлить контракт отпало. И после этого я перестал попадать в стартовый состав.

    – Связываете эти два факта?

    – Допускаю, что они связаны. Пусть перед началом весенней части у меня была небольшая травма, однако уже по зимним сборам было видно, что на меня рассчитывают не на 100 процентов, как это было осенью.

    – Тем не менее, два матча вы провели.

    – Сначала я вышел в единственной весенней игре, в которой мы победили, – против «Уфы». Потом сыграл еще и с «Краснодаром». Вот после того матча тренер предъявил мне претензии во втором пропущенном голе, и я перестал выходить на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 08:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +395

      meiram 9 июня 2016, 11:59

      Я желаю удачи Владимиру Габулову и хочу, чтобы он заиграл в "Анжи",придет туда Черчесов и построит новую яркую команду и будет достойно представлять Премьер-лигу России!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2016, 10:03

      Габул уже не тот, спасибо ему конечно за все, но по чесноку его покрасить и в музей поставить как историю.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 09:55

      Динамо -- откровенный самоубийца.

      -

      Я, конечно, понимаю, что в глазах динамовских болельщиков Спартак - это те рабы, что подло сплавили Динамо в ФНЛ, продав последний матч сезона. Но спрашивается: а кто довёл Динамо до самых низов таблицы, кто заставил Динамо весь сезон совершать истерические и неразумные дёргания?

      Сами, всё сами. Никто вам не виноват, коме самого Динамо.

      И пора динамовцам уже становиться мужчинами - что означает самим нести ответственность за последствия собственных поступков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 июня 2016, 08:47

      Деньгов запросил много, вот и причина!

      1
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      Рейтинг: +22

      gnedenkov 9 июня 2016, 08:43

      Бедный и несчастный

      -2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 июня 2016, 08:41

      А ты чего хотел????железное место в основе???шунин значит лучше себя проявил

      1
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