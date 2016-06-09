Крамер: «Мне нравится тот футбол, который исповедуется в «Боруссии»

Новичок менхенгладбахской «Боруссии» полузащитник Кристоф Крамер отметил футбол, который показывает его новый клуб.

«Вижу, насколько важны в современном футболе сердце и страсть. Мне нравится тот футбол, который исповедуется в «Боруссии». Этим переходом я принял решение не против «Байера», а в пользу «Боруссии». А сумма трансферной компенсации – не давление на меня, а свидетельство высокой оценки моей игры», – приводит слова Крамера Goal.com.

Контракт Крамера с «Боруссией» рассчитан на пять лет. Сумма компенсации составляет около 15 миллионов евро.