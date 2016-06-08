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    Крамер обошелся Менхенгладбаху в 15 миллионов

    Менхенгладбахская «Боруссия» пополнилась полузащитником Кристофом Крамером, который до этого принадлежал «Байеру». Сумма компенсации составила около 15 миллионов евро.

    Футболист прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом. Соглашение рассчитано на пять лет. Стоит отметить, что Крамер уже играл за «Боруссию» на правах аренды с 2013 по 2015 год. В прошедшее зимнее трансферное окно он мог оказаться в «Наполи», но эта сделка так и не состоялась. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    08.06.2016 14:14
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