Нападающий «Вольфсбурга» отказался оставить автограф на радужной футболке: «Я не подпишу такое гейское дерьмо»

Кевин Беренс из «Вольфсбурга» стал фигурантом скандала на автограф-сессии, организованной клубом.

33-летний нападающий отказался подписывать радужную футболку.

«Я не подпишу такое гейское дерьмо», – заявил футболист на мероприятии.

О поступке Беренса сообщили руководству «Вольфсбурга». Ему пришлось объясняться перед спортивным директором Себастьяном Шиндцилорцем.

Через некоторое время форвард сказал, что не испытывает неприязни к гомосексуалистам, а также извинился за свои слова.

«Мои спонтанные комментарии были абсолютно неуместны. Я хотел бы извиниться за это. Вопрос обсуждался внутри клуба, и я прошу вас понять, что я не хочу больше комментировать его», – отметил Беренс.