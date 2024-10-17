Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Сергей Жуков раскрыл историю, как песня группы «Руки Вверх» стала гимном «Байера»

    Сергей Жуков раскрыл историю, как песня группы «Руки Вверх» стала гимном «Байера»

    Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков на ютуб-канале Юлии Меньшовой рассказал историю песни «Песенка». Она стала гимном фанатов «Байера».

    – В 2000 году ваша «Песенка» с альбома 1998 года была выкуплена немецким продюсером, а впоследствии завоевала шесть платиновых дисков в Европе. Как это вообще произошло?

    – Это, конечно, история, достойная еще одного фильма. Серьезно. У нас был чудесный парень, который занимался PR, музыкальными конференциями, на которые мы ездили, выставлялись на Западе и в Европе. И однажды он приходит и говорит: «Там компания BMG хочет очистить права на «Песенку». А я говорю: «А зачем им «Песенка»? Она уже год назад отыграла. Пусть возьмут другую. Сейчас хиты другие, пусть их возьмут». Он говорит: «Не, хотят именно ту». Я говорю: «Нет. Ту – нет». И все – ушел.

    Он опять подходит: «Сереж, ну, хотят ее. Тебе какая разница? Она уже отыграла». Я говорю: «Ну, давай». Подписал (контракт), все. Это секунда.

    А сейчас на секундочку перенесемся в 2024 год. Мне присылают видео со стадиона в Германии, где 40 тысяч человек вдруг поют: «Ла-ла-ла-ла, о, «Байер Леверкузен»!».

    Оказывается, «Байер», тот самый, который выиграл чемпионат Германии, взял гимном своего клуба «Песенку» «Руки Вверх». А у меня сын Мирон болеет за «Байер Леверкузен». Каждую игру мы теперь смотрим телевизор, он радуется за любимую команду – и там все трибуны поют «Ла-ла-ла». Вы представляете, как мне сторицей возвращается спустя 25 лет? Это какие-то удивительные вещи.

    • «Байер» в мае впервые выиграл Бундеслигу.
    • Сейчас команда идет в таблице 5-й.
    • В Лиге чемпионов леверкузенцы занимают 4-ю строчку.

    Новости по теме
    Раскрыты подробности поездки Мбаппе в Стокгольм: у него был секс с девушкой в отеле 2
    «Реал» рассматривает семь защитников
    Шестой европейский топ-клуб включился в борьбу за защитника «Байера» Та
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2024 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1729189864
    нарыл инфу. жуков продал песню за лям баксов и до сих пор за неё ежегодно получает столько же отчислениями. песню, кстати, позже перепели несколько десятков зарубежных исполнителей, и вы её точно слышали в "иностранной версии". короче, вот она: https://www.youtube.com/watch?v=3mMZabZv7Ts
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1729197993
    Обычно говорят:"Не надо ла-ла-ла, а тут наоборот - надо ла-ла-ла." )) ***
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 