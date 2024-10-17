Сергей Жуков раскрыл историю, как песня группы «Руки Вверх» стала гимном «Байера»

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков на ютуб-канале Юлии Меньшовой рассказал историю песни «Песенка». Она стала гимном фанатов «Байера».

– В 2000 году ваша «Песенка» с альбома 1998 года была выкуплена немецким продюсером, а впоследствии завоевала шесть платиновых дисков в Европе. Как это вообще произошло?

– Это, конечно, история, достойная еще одного фильма. Серьезно. У нас был чудесный парень, который занимался PR, музыкальными конференциями, на которые мы ездили, выставлялись на Западе и в Европе. И однажды он приходит и говорит: «Там компания BMG хочет очистить права на «Песенку». А я говорю: «А зачем им «Песенка»? Она уже год назад отыграла. Пусть возьмут другую. Сейчас хиты другие, пусть их возьмут». Он говорит: «Не, хотят именно ту». Я говорю: «Нет. Ту – нет». И все – ушел.

Он опять подходит: «Сереж, ну, хотят ее. Тебе какая разница? Она уже отыграла». Я говорю: «Ну, давай». Подписал (контракт), все. Это секунда.

А сейчас на секундочку перенесемся в 2024 год. Мне присылают видео со стадиона в Германии, где 40 тысяч человек вдруг поют: «Ла-ла-ла-ла, о, «Байер Леверкузен»!».

Оказывается, «Байер», тот самый, который выиграл чемпионат Германии, взял гимном своего клуба «Песенку» «Руки Вверх». А у меня сын Мирон болеет за «Байер Леверкузен». Каждую игру мы теперь смотрим телевизор, он радуется за любимую команду – и там все трибуны поют «Ла-ла-ла». Вы представляете, как мне сторицей возвращается спустя 25 лет? Это какие-то удивительные вещи.