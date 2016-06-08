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    Конте: «Италия хочет играть в атакующий футбол»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал о преимуществах своей команды перед стартом Евро-2016 во Франции.

    «Для нас является преимуществом иметь в команде 3-4 игроков «Ювентуса», которые давно играют вместе. Они здорово знают друг друга. Мы, естественно, попытаемся придумать что-то особенное, оттолкнувшись от такого фундамента, ведь мы хотим играть в атакующий футбол. Команде необходим баланс», – сказал Конте.

    Свой стартовый матч на турнире Италия проведет 13 июня против сборной Бельгии.

    Источник: Football Italia

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    08.06.2016 18:27
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