Игроки сборной России поддержали травмированного Денисова

Игроки сборной России выразили поддержку травмированному полузащитнику «Динамо» Игорю Денисову, выйдя на сегодняшнюю тренировку в футболках с надписью «Гарик, мы с тобой». Напомним, что из-за травмы бедра, полученной в товарищеской встрече с командой Сербии (1:1), Денисов не сможет принять участие в предстоящем чемпионате Европы во Франции. Вместо него в стан национальной команды был экстренно вызван полузащитник «Зенита» Артур Юсупов.

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