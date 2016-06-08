Глушаков и Василий Березуцкий занимаются по индивидуальной программе

Сегодня состоялась открытая тренировка сборной России в Круасси-сюр-Сен, на которой побывало около 400 человек. Большинство из них – дети и воспитанники местных футбольных школ. Зрители бурно приветствовали игроков команды Леонида Слуцкого, когда те выходили на поле. Также на стадионе работает комментатор.

Стоит отметить, полузащитник сборной России Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе. Полузащитник Олег Шатов вернулся в общую группу, а защитник Василий Березуцкий работал с остальными лишь в начале занятия – после двух кругов пробежки он стал работать индивидуально.

Свой первый матч сборная России проведет 11 июня в Марселе против сборной Англии.