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    Коноплянка: «Я нисколько не нервничаю»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не нервничает перед первым матчем на Евро-2016, в котором его команда сыграет со сборной Германии. Встреча состоится 12 июня в Лилле.

    «В воздухе во время посадки немного потрясло, но чемпионат, надеюсь, получится для нас более гладким. Сборы в Италии и Швейцарии прошли великолепно, и мы с нетерпением ждем начала чемпионата.

    Понимаем, что в лице Германии у нас очень сложный оппонент в стартовом матче, но я нисколько не нервничаю. Сейчас мы просто рады наконец прилететь», – сказал украинец.

    Источник: УЕФА

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    08.06.2016 09:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июня 2016, 09:57

      Он на Чемпионате как Коно играть будет, ведь сменил фамилию

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