Мостовой: «Не совсем приятно, что меня назвал дилетантом Слуцкий, который в футбол не играл»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого. Напомним, ранее Слуцкий назвал Мостового дилетантом.

«Было не совсем приятно, что о тебе говорит такие вещи человек, который в футбол не играл. С другой стороны, я за свою футбольную жизнь много всяких людей повидал. Обижаться смысла нет.

Жизнь – она такая: сегодня ты на коне, и все к тебе бегут, готовы облизать с ног до головы, а завтра тебя уберут – и все мимо пройдут, никто не поздоровается.

Я через все это прошел. Когда я играл, ко мне все за километр бежали, только чтобы пожать руку. Я к этому спокойно отношусь. А мнение мое всегда было и будет по футболу.

Если бы время можно было повернуть вспять, я бы сказал о Слуцком то же самое. Я ведь ничего противофутбольного не сказал. А он ответил не совсем тактично и не по-футбольному», — сказал Мостовой.