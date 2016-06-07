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  • Мостовой: «Не совсем приятно, что меня назвал дилетантом Слуцкий, который в футбол не играл»

Мостовой: «Не совсем приятно, что меня назвал дилетантом Слуцкий, который в футбол не играл»

7 июня 2016, 22:02
31

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого. Напомним, ранее Слуцкий назвал Мостового дилетантом.

«Было не совсем приятно, что о тебе говорит такие вещи человек, который в футбол не играл. С другой стороны, я за свою футбольную жизнь много всяких людей повидал. Обижаться смысла нет.

Жизнь – она такая: сегодня ты на коне, и все к тебе бегут, готовы облизать с ног до головы, а завтра тебя уберут – и все мимо пройдут, никто не поздоровается.

Я через все это прошел. Когда я играл, ко мне все за километр бежали, только чтобы пожать руку. Я к этому спокойно отношусь. А мнение мое всегда было и будет по футболу.

Если бы время можно было повернуть вспять, я бы сказал о Слуцком то же самое. Я ведь ничего противофутбольного не сказал. А он ответил не совсем тактично и не по-футбольному», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (31)
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river31
1465327536
Хоть немного, но играл. "Футболом Леонид Слуцкий занимался с третьего класса в футбольной школе на стадионе «Спартак». После окончания школы поступил в Волгоградский государственный институт физической культуры и одновременно начал играть на позиции вратаря в только что созданной команде «Звезда» из Городища, но сыграв всего 13 матчей, получил бытовую травму, после чего не смог вернуться в большой футбол." Мостовой не плохой футболист был и явно не дилетант.
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Сергей Свояк
1465328880
Кстати, Моур тоже не выступал на профессиональном уровне. Пошёл ты, Мостовой !
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Masteralex
1465330443
Если Мостовой считает, что тренер обязательно должен был раньше играть в футбол, то он на самом деле дилетант! И прежде чем критиковать Слуцкого в тренерской деятельности, пусть хоть малую часть добьётся его достижений, выиграет с каким-нибудь клубом хотя бы ФНЛ. Ой, постойте. Его же не зовут даже помощником тренера в какой-нибудь завалящийся клуб второго дивизиона, как же ему стать тренером? Никак. Давайте спросим у Александра: "Почему же такого крутого в бывшем футболиста не зовут на в ФНЛ или во второй дивизион?" Валера вон успел уже засветиться даже в Спартаке. Может потому что как тренер Александр нифига не смыслит, то есть дилетант? Так и будет в жёлтых газетёнках с глупой критикой выступать...
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Jdkwjx58
1465330553
А кто такой Мостовой?
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талхк
1465331279
что гнида, самому поливать всех грязью можно а тебя не трогать? все возвращается бумерангом.
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Kostas_2011
1465331315
Обиделся маленький...сопли распустил взрослый мужик...
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Kostas_2011
1465331680
13 мячей в 65 играх... Кто к нему за километр бежал?)))
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olic29ivica
1465336170
Слуций не играл, а Мостовой не тренировал. Играть и тренировать разные вещи, спросите у Марадоны.
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_CSKA_Forever
1465336562
Слуцкий:"В прошлом – выдающиеся футболисты, никто не оспаривает их величия. Но тренер – совсем другая профессия".Всё по делу сказал,на что обижаться?
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Серёга Краснодарский
1465376909
Как то не приятно читать все это. Вспоминаются слова Бубнова:"Посмотрел бы на Слуцкого тренируй он Арсенал без бабок а Аленичев ЦСКА с бабками". А Мостовой по моему имеет право говорить что думает о сборной. Если кто - то не согласен надо объяснить не согласие а не обзывать человека. Я вот не думаю что мои мысли- истина первой инстанции но почему бы не высказать- парни продули на последних евро и мире а он их в сборную тащит, парни сидят на лавке и вылетели в фнл, а он их в сборную тащит, парни выиграли серебро а никого в сборной.........правильно все решают бабки. Не думаю что сборная хорошо выступит во Франции (искренне хочу ошибаться).
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