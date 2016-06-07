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    Газзаев: «Мне непонятны рассуждения наших игроков о вреде натурализации»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своими размышлениями о натурализации.

    «Полностью поддерживаю идею натурализации, если речь идет о спортсменах, способных приносить реальную пользу. Сегодня любая страна охотно предоставляет гражданство тем, кто приносит победы.

    Однако мне непонятно, когда в сборную привлекают иностранных игроков, чтобы потом сажать их в резерв. Похожая ситуация сейчас с Гилерме, вместо которого можно было бы вызвать тех же Джанаева или Крицюка. Они не меньше этого заслужили, но при этом являются россиянами. А так, складывается ощущение, что вся эта натурализация — некая дань моде», – сказал Газзаев.

    Также специалист раскритиковал игроков, которые высказываются против натурализации.

    «Мне непонятны рассуждения наших игроков о вреде натурализации. Подобные слова могут серьeзно пошатнуть микроклимат внутри сборной с Гилерме и Нойштедтером в составе.

    А ведь сейчас перед российскими футболистами стоят поистине глобальные государственные задачи. Об этом нужно думать в первую очередь, а не высказываться на тему легионеров. Моральное право открыто говорить о таких вещах появится у наших футболистов, когда они начнут выигрывать на чемпионатах мира и Европы. Тогда и надобности кого-то натурализовать не возникнет.

    Хотя испанцы, побеждавшие на самом высоком уровне в последние годы, давно привлекают в сборную бразильцев, один из которых, кстати, стал чемпионом Европы в 2008 году».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2016 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2016, 22:17

      ". перед российскими футболистами стоят поистине глобальные государственные задачи"
      Какие?Государственные задачи это-экономика,безопасность и т.д. Это просто футбол!!!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 7 июня 2016, 21:13

      Давай, Газзай, болей за сборную России, в которой будут бегать иностранцы. Позор! Ни патриотизма, ни ума!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 июня 2016, 20:45

      Гилерме не натурализован! Он ЗАКОННО получил российское гражданство и является гражданином РФ! Так что имеет полное право играть на общих основаниях!

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