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  • Калиниченко: «Подбор футболистов в «Спартаке» не позволял претендовать на чемпионство»

Калиниченко: «Подбор футболистов в «Спартаке» не позволял претендовать на чемпионство»

7 июня 2016, 07:23
14

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко дал оценку выступлениям команды в минувшем сезоне. По его словам, подбор футболистов в «Спартаке» не дал возможности претендовать на чемпионство.

«У нас все стабильно нестабильно. Уже который год ждешь от команды прорыва, ровного выступления от начала чемпионата до конца. Того, что, к сожалению для всех спартаковцев, показывает ЦСКА. «Спартак» же болтает, как самолет в турбулентности, – можем дважды проиграть «Уфе», а ничья в первом туре равнозначна проигрышу, и позволить «Зениту» отскочить в концовке при нашем полном преимуществе.

Вижу ли изменения при Аленичеве по сравнению с сезоном Якина? По игре – да, по результату – нет. Люди в большинстве своем остались те же. Как говорится, старого пса новым трюкам не научишь. Как бы ни было обидно, подбор футболистов в «Спартаке» не позволял и не позволяет претендовать на чемпионство.

Выход в Лигу Европы — хороший результат для этой команды с учетом того, как складывался сезон. Конечно, хочется постоянного участия в Лиге чемпионов, это как минимум. А максимальная цель – хоть какой-то трофей. Уже 13 лет без титулов», — сказал украинец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим
Комментарии (14)
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DIDI 23
1465273946
старого пса новым трюкам не научишь.
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Serjoga
1465275424
А Бердыев с тем же составом в ЛЧ забрался!
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ManUtd-Volgograd
1465279252
Руководство в Спартаке не позволяет бороться за чемпионство
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Kos77
1465286524
зенька средний проект. По нему нельзя ровнять
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ViktorMG
1465291731
Для начала хорошо бы научиться не терять очки с аутсайдерами. А для этого подбор игроков вполне нормальный. А если прибавить эти очки можно надеяться на любое место выше пятого.
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mgordeev
1465295121
Подбор футболистов в Ростове позволял претендовать на чемпионство, в Спартаке нет. Ясно, понятно. Логика 0.
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GM
1465316669
А как же Кубок Соли?! Можно еще разок повторить, чтобы вкус к победам не потерять ;)
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