Калиниченко: «Подбор футболистов в «Спартаке» не позволял претендовать на чемпионство»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко дал оценку выступлениям команды в минувшем сезоне. По его словам, подбор футболистов в «Спартаке» не дал возможности претендовать на чемпионство.

«У нас все стабильно нестабильно. Уже который год ждешь от команды прорыва, ровного выступления от начала чемпионата до конца. Того, что, к сожалению для всех спартаковцев, показывает ЦСКА. «Спартак» же болтает, как самолет в турбулентности, – можем дважды проиграть «Уфе», а ничья в первом туре равнозначна проигрышу, и позволить «Зениту» отскочить в концовке при нашем полном преимуществе.



Вижу ли изменения при Аленичеве по сравнению с сезоном Якина? По игре – да, по результату – нет. Люди в большинстве своем остались те же. Как говорится, старого пса новым трюкам не научишь. Как бы ни было обидно, подбор футболистов в «Спартаке» не позволял и не позволяет претендовать на чемпионство.



Выход в Лигу Европы — хороший результат для этой команды с учетом того, как складывался сезон. Конечно, хочется постоянного участия в Лиге чемпионов, это как минимум. А максимальная цель – хоть какой-то трофей. Уже 13 лет без титулов», — сказал украинец.