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«Балтика» заменит «Спартак-Нальчик» в ФНЛ

6 июня 2016, 22:46
17

«Балтика» заменит «Спартак-Нальчик» в ФНЛ, если команда, выигравшая зону «Юг» в ПФЛ, не пройдет процедуру лицензирования.

«Спартак-Нальчик» лицензирование не прошел, а «Тамбов» получил лицензию. У клуба из Нальчика есть возможность подать апелляцию. Если по итогам ее рассмотрения в лицензии ему будет отказано, то его место в ФНЛ займет «Балтика». Не «Торпедо» из Армавира, потому что мы руководствуемся не территориальным, а спортивным принципом», – заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Отметим, ранее от участия в ФНЛ отказалась «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, которая выиграла зону «Восток» ПФЛ. Вместо этой команды в ФНЛ выступит красноярский «Енисей», занявший 16-е место в минувшем сезоне. «Балтика» стала 17-й, а «Торпедо» из Армавира финишировало 18-м.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Россия. Второй дивизион. Зона Юг Балтика Армавир Спартак-Нальчик
Комментарии (17)
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Георгий 07 01 93 рус
1465242781
Жаль земляков !!!
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alex kidn
1465243241
У кого есть деньги, тот и играет
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Samov@r
1465246169
Лучше бы Армавир,у них деньги есть могли бы хороший сезон выдать,первый блин комар,а вот второй бы выстрели
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Pablo Aimar
1465246536
без перелёта Калининград-Владивосток ФНЛ теряет свою изюминку)
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ZhenjaSAB
1465278138
Достало...какой смысл занимать первое место если в вверх не собираешься????
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Muhammed-666
1465279216
Было бы справедливее если бы вместо занявших 1 места в зонах второго дивизиона прошли занявшие вторые места если первые отказались или не прошли лицензирование. А не отставлять в фнл выбывших...
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nik33
1465307538
Вспомнилось по этому поводу.2008 год.пфл зона юг.фк батайск в своей зоне занимает второе место.первое кажеться занял Черноморец.и в тот момент из фнл снялся спортакадемклуб.посколько среди всех команд занявших вторые места в своих зонах Батайск имел лучшую разницу забитых и пропущенных мячей нам было предложено место в первой лиге.но...на стадионе было собрание во главе с мэром города...прикинули...денег хватит только на первый круг.хотя и стадион лицензированный и рядом аэропорт Ростова вроде все условия...в итоге в первую лигу с третьего места в нашей зоне вышел Краснодар.(тот самый что сейчас в вышке играет).вот так было.
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Сергей Свояк
1468443340
А почему они не могли получить лицензию?
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sergey184
1471462923
Однако.
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allkeeper
1503694367
Команда, занявшая в прошлом сезоне 18-е место, останется? И это спортивный принцип?
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