«Балтика» заменит «Спартак-Нальчик» в ФНЛ, если команда, выигравшая зону «Юг» в ПФЛ, не пройдет процедуру лицензирования.

«Спартак-Нальчик» лицензирование не прошел, а «Тамбов» получил лицензию. У клуба из Нальчика есть возможность подать апелляцию. Если по итогам ее рассмотрения в лицензии ему будет отказано, то его место в ФНЛ займет «Балтика». Не «Торпедо» из Армавира, потому что мы руководствуемся не территориальным, а спортивным принципом», – заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Отметим, ранее от участия в ФНЛ отказалась «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, которая выиграла зону «Восток» ПФЛ. Вместо этой команды в ФНЛ выступит красноярский «Енисей», занявший 16-е место в минувшем сезоне. «Балтика» стала 17-й, а «Торпедо» из Армавира финишировало 18-м.