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    «Балтика» заменит «Спартак-Нальчик» в ФНЛ

    «Балтика» заменит «Спартак-Нальчик» в ФНЛ, если команда, выигравшая зону «Юг» в ПФЛ, не пройдет процедуру лицензирования.

    «Спартак-Нальчик» лицензирование не прошел, а «Тамбов» получил лицензию. У клуба из Нальчика есть возможность подать апелляцию. Если по итогам ее рассмотрения в лицензии ему будет отказано, то его место в ФНЛ займет «Балтика». Не «Торпедо» из Армавира, потому что мы руководствуемся не территориальным, а спортивным принципом», – заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

    Отметим, ранее от участия в ФНЛ отказалась «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, которая выиграла зону «Восток» ПФЛ. Вместо этой команды в ФНЛ выступит красноярский «Енисей», занявший 16-е место в минувшем сезоне. «Балтика» стала 17-й, а «Торпедо» из Армавира финишировало 18-м.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2016 22:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 августа 2017, 23:52

      Команда, занявшая в прошлом сезоне 18-е место, останется? И это спортивный принцип?

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      Рейтинг: +5

      sergey184 17 августа 2016, 22:42

      Однако.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 июля 2016, 23:55

      А почему они не могли получить лицензию?

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 июня 2016, 10:51

      «Балтика» не заменит «Спартак-Нальчик» в ФНЛ,потому что «Спартак-Нальчик» получил лицензию.
      Новость устарела.Админы,ау!

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 9 июня 2016, 23:47

      Называется спортивный принцип, твою мать!!!

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 7 июня 2016, 16:52

      Вспомнилось по этому поводу.2008 год.пфл зона юг.фк батайск в своей зоне занимает второе место.первое кажеться занял Черноморец.и в тот момент из фнл снялся спортакадемклуб.посколько среди всех команд занявших вторые места в своих зонах Батайск имел лучшую разницу забитых и пропущенных мячей нам было предложено место в первой лиге.но...на стадионе было собрание во главе с мэром города...прикинули...денег хватит только на первый круг.хотя и стадион лицензированный и рядом аэропорт Ростова вроде все условия...в итоге в первую лигу с третьего места в нашей зоне вышел Краснодар.(тот самый что сейчас в вышке играет).вот так было.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 июня 2016, 09:35

      Такими темпами и Камаз скоро останется!

      0
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 7 июня 2016, 09:00

      Было бы справедливее если бы вместо занявших 1 места в зонах второго дивизиона прошли занявшие вторые места если первые отказались или не прошли лицензирование. А не отставлять в фнл выбывших...

      4
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 7 июня 2016, 08:42

      Достало...какой смысл занимать первое место если в вверх не собираешься????

      4
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      Рейтинг: +345

      zadira56 7 июня 2016, 06:15

      Началось...

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