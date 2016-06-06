Карнейро не пошла на мирное соглашение с «Челси»

Продолжается судебный процесс между «Челси» и бывшим врачом команды Евой Карнейро, который проходит в Лондоне. Напомним, что Жозе Моуринью, который возглавлял ранее «Челси», в августе 2015 года оскорбил испанку. После этого руководство клуба отстранило ее от работы. Вслед за этим Карнейро покинула клуб с требованием публичных извинений от португальского тренера.

«Челси» предложил Карнейро заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона фунтов, но она отказалась. В ответ Карнейро подала иск против Моуринью по обвинению в виктимизации и дискриминации, который сейчас рассматривается.

Сейчас Карнейро не связана с футболом, а работает на родине в Гибралтаре в медицинской клинике.