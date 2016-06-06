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Юсупов: «Мы с Денисовым разные игроки»

6 июня 2016, 15:16
3

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов после вызова в национальную команду сравнил себя и травмированного Игоря Денисова.

«Большая честь находиться здесь. Хоть вызов как снег на голову. Как узнал – сразу собрался и приехал. После травмы Игоря позвонил начальник команды, сказал: «Будь готов»!» Я ждал. Сегодня уже взяли билеты и сказали: «Приезжай». Почему вызван именно я? Об этом пока не задумывался. В шоковом, непонимающем состоянии нахожусь. Нужно немножко перестроиться на работу, насчет этого я не задумываюсь.

Думаю, что мы разные игроки: Денисов играет глубже, а я могу и чуть выше. Не знал, что являюсь первым запасным. К сожалению, Игорь получил травму. Я ему сочувствую. Не ожидал, что так сложится, – просто отдыхал. Как позвонили – сразу собрался и приехал. Я был на игре, смотрел, в голове сразу ощущение проскочило, что могут вызвать. Но не думал, что сразу поеду.

Это правда, что я отдыхал рядом со сборной. В том же отеле. Так получилось. Судьба. Что касается фразы о том, что ехать на Евро в моем случае – смешить людей, то это вообще шутка. Не знал, что кто-то интервью берет. После 14 дней не так просто перестроиться на работу, поэтому и сказал так», – сказал Юсупов.

Свой первый матч на Евро-2016 сборная России проведет против Англии 11 июня в Марселе.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Денисов Игорь Юсупов Артур
Комментарии (3)
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ASG
1465223438
Очень даже похожи, оба бесполезны, хотя нет. В Денисове еще была капля надежды, жесткость в нем есть.
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Вомбат
1465225717
Не один ты на Евро будешь смешить людей, шутник. Есть еще кому смешить в этой команде. Особенно 11 июня.
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Диктор
1465228415
Шило на мыло.
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