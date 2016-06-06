Мостовой: «Кого бы не вызвали вместо Денисова, он не будет играть в основном составе»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением, кто способен заменить травмированного полузащитника «Динамо» Игоря Денисова в составе сборной России на Евро-2016.

«Сейчас не принципиально, кого вызывать в сборную вместо Игоря Денисова. Футболисты, которые были вызваны изначально, играют главную роль в команде. Если даже кого-то сейчас вызовут, то вряд ли он будет считаться игроком основного состава, иначе я вообще логики не пойму. Можно вызывать кого угодно.

Не важно, будет это условный Тарасов или Ерохин, если они не попали в изначальный список из 23 футболистов, то сейчас тем более. Это все равно, что у нас сейчас есть три вратаря: мы знаем, кто первый и примерно кто второй. А если еще кого-то вызывать, то понятно, что он будет на скамейке сидеть», – сказал Мостовой.