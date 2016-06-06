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    Ловчев предлагает заменить Денисова Миранчуком

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал травму полузащитника сборной России Игоря Денисова в товарищеском матче с Сербией, из-за которой футболист пропустит предстоящий Евро-2016.

    «Потеря Игоря Денисова не фатальная. У нас в этой сборной вообще нет незаменимых игроков. Его травма, кстати, говорит только об одном – мышцы некоторых футболистов не готовы к нагрузкам. Роман Широков долгое время не играл полные матчи. Приехал на сбор – получил травму. Наши, когда сидят в запасе, сами себя не готовят к тому, что впереди чемпионат Европы. Денисов с тренером воевал, а ноги-то не готовы. Те, кто постоянно играет – Игнашевич, Василий Березуцкий – готовы.

    Кого вызывать вместо Денисова? Ох… Магомед Оздоев? Нет! Дмитрий Тарасов? Тоже нет, нам нужен организатор игры. Когда мы повели 1:0, при Фабио Капелло отошли бы назад и отбились, а тут мы играли в атаку. Это совсем другое тренерское понятие футбола, Слуцкий не хочет отбиваться, ему ближе играть в нападение. Дима Тарасов не организатор игры. Денис Глушаков сыграет, ничего тут страшного нет.

    Может, Миранчука вызвать? Он-то организатор», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.06.2016 10:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +504

      alex-76 7 июня 2016, 10:49

      а что толку-то, уже взяли Юсупова.....

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 июня 2016, 14:59

      Дорогие Россияне не смотря на то что все критикуют нашу сборную,все равно каждый из нас будет душой и сердцем сидеть перед телевизором,а кто и на стадионе и переживать за наших,как говорится ведь она "наша раша"Просто пожелаем нашей сборной успехов и удачи в этом турнире

      3
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      ...
      Рейтинг: +13

      aleksandrkas > Samov@r 7 июня 2016, 04:54

      Полностью согласен. Но перед ЕВРО-16 хочется немного анализа, объективной оценки, ибо на самом турнире разум отключится и будем всей душой переживать за сборную.

      0
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 6 июня 2016, 13:55

      Ловчев все по полочкам разложил, мне нравится его мнение. Хоть я и предвзято отношусь к Миранчуку, но все же почему бы не попробовать? Он неплох в созидании. Ну если не получится у него ничего кардинально не изменится. Сборная так и так не вышла бы из группы. Да и не выйдет. Давайте проведем поверхностный анализ состава:
      Линия защиты - общ оценка готовности = 3/5
      Опорная зона полузащиты=0/5
      Средняя зона=4/5
      Фланги атаки=4/5
      Центр нападения=3/5
      Наша сборная готова на оценку 2,8. Всего играем три игры в группе, по моим рассчетам Сборная России наберет в группе 3 очка. Для выхода из группы этого явно недостаточно будет. Ребят, прошу адекватно оценивать мои мысли. Прошу без агрессии и оскорблений.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > aleksandrkas 6 июня 2016, 14:03

      мне думается, что еще одно очко можно зацепить. три очка- это либо три ничьи, либо победа и два поражения. от кого поражения и над кем победы? трудный вопрос. Конечно у сборной не оптимальный состав, но мы не знаем ни словаков ни уэльс. Как у них дела? Про англичан не говорю. У них все в порядке с составом. так что поживем-увидим. Благо мало осталось ждать.

      1
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 6 июня 2016, 13:18

      Могилевец должен быть, отличный сезон у парня был в основе Ростова, Миранчук был запасным пол сезона.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июня 2016, 12:20

      Где логика? Вместо разрушителя вызывать созидателя?Зачем?...

      -1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 6 июня 2016, 11:59

      неужели он сказал что-то грамотное...Миранчука надо вызывать

      6
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 июня 2016, 11:35

      Я вообще удивлен, что его не позвали.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2016, 10:51

      Я тоже за привлечение молодежи-а Юнусов отстой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Диктор 6 июня 2016, 12:21

      ты про Тимати?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Zetenberg 6 июня 2016, 10:48

      сто раз за

      4
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 июня 2016, 10:41

      Да сразу надо было брать!

      4
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