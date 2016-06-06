Тарханов: «Футболист, которого вызовут в сборную вместо Денисова, играть не будет»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал о причинах травмы полузащитника национальной команды Игоря Денисова.

«Здесь сказался возраст, плюс Денисов очень старателен, все выжимает из себя, не боится идти в борьбу. Может быть, это и привело к травме – перенапряжение и нагрузки, между матчами ведь был совсем небольшой промежуток.

Понятно, что он пропускает Евро – любой надрыв лечится минимум три недели. Кого вызывать? Все сейчас в отпусках.

В команде есть Денис Глушаков и Александр Головин, которые способны заменить Игоря. Если и дозаявлять кого-то, то на замену. Играть этот человек все равно не будет», – сказал Тарханов.